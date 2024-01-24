Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

JK Bilang Sudah Tepat Mahfud MD Tak Jawab Pertanyaan Greeninflation dari Gibran

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |22:51 WIB
JK Bilang Sudah Tepat Mahfud MD Tak Jawab Pertanyaan <i>Greeninflation</i> dari Gibran
Mahfud MD dan Gibran usai Debat Cawapres (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menilai keputusan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD untuk tidak menjawab pertanyaan dari cawapres nomor urut 3, Gibran Rakabuming Raka soal 'greeninflation' adalah hal langkah tepat.

JK menganggap pertanyaan menyudutkan itu tidak jelas. Karena dari peraturan KPU RI sendiri soal debat yang menyatakan bahwa segala bentuk singkatan atau istilah haruslah dijelaskan sebelum bertanya kepada paslon lain.

"Sudah ada aturan dari pada moderator, tidak boleh bertanya tentang singkatan, kalau ada istilah-istilah yang aneh itu harus agar dijelaskan dulu," kata JK dikutip dari tayangan The Prime Show, iNews, Rabu (24/1/2024).

Selain itu, JK juga mengatakan, setelah Gibran menjelaskan apa itu greeninflation saat bertanya pada Mahfud. Apa yang dia gamblangkan dalam debat itu juga salah.

"Penjelasan Gibran (soal greeninflation) juga salah juga. Tidak jelas juga malah. Mas Gibran hanya menjelaskan terjemahannya, kemudian memberi contoh di Paris orang berompi. Enggak ada hubungannya," tambah dia.

Padahal dalam pertanyaannya Gibran menanyakan apa itu greeninflation. Buat JK greeninflation hanya akibat saja dari sebuah transisi.

Halaman:
1 2
      
