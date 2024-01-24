Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan Gamki Nilai Ganjar-Mahfud Penuhi 3 Syarat Pemimpin

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |23:10 WIB
Relawan Gamki Nilai Ganjar-Mahfud Penuhi 3 Syarat Pemimpin
Gamki dukung Ganjar-Mahfud (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Relawan dari Jaringan Nasional (Jarnas) Gerakan Muda Angkatan Kristen Indonesia (Gamki) menilai bahwa pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan sosok yang memenuhi tiga syarat menjadi pemimpin.

"Bagi Gamki sendiri ada 3 karakter pemimpin, pertama berlaku adil, mencintai kesetiaan dan rendah hati," kata Ketua Jarnas GAMKI GAMA Rapen Sinaga di Menara Citicon, Jakarta Barat, Rabu (24/1/2024) malam.

Rapen menjelaskan, hal itu lah yang menjadi alasan Jarnas GAMKI mendeklarasikan dukungannya kepada capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Nah kami melihat pasangan Ganjar-Mahfud itu memang berlaku adil kepada rakyatnya, kami tidak melihat keberpihakan," katanya.

Kesetiaan Ganjar-Mahfud, kata Rapen tidak bisa diragukan lagi. Terutama bagaimana cawapres nomor urut 3 itu setia kepada konstitusi dan penegakkan hukum di Indonesia.

"Lalu kemudian masih setia terhadap konstitusi, gimana? Pak Mahfud bagaimana setianya dia terhadap NKRI, di penegakkan hukum, nah hari ini kan penegakkan hukum kita masih begini gini aja, nah pak Mahfud selama dia berkarir kita melihat sepak terjang dan gagasan beliau," katanya.

Halaman:
1 2
      
