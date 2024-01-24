Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Banjir Rob Berpotensi Terjang Jakarta Sepekan ke Depan

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |07:29 WIB
Waspada! Banjir Rob Berpotensi Terjang Jakarta Sepekan ke Depan
Ilustrasi. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga yang tinggal atau beraktivitas di sekitar pesisir Ibu Kota Jakarta untuk mewaspadai potensi banjir rob pada 21-27 Januari 2024. 

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebutkan banjir rob berpotensi terjadi seiring dengan adanya fenomena bulan purnama. 

 BACA JUGA:

Hal ini kata Isnawa berdampak pada meningkatnya tinggi gelombang air laut. 

“Adanya fenomena fase bulan purnama berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum,” ujar Isnawa, Selasa (23/1/2024) kepada awak media.

 BACA JUGA:

Hal ini dikatakan Isnawa berpotensi menyebabkan banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir sisi Utara dari Provinsi DKI Jakarta.

Sejumlah wilayah di DKI Jakarta sisi Utara yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi lima kelurahan yakni Ancol, Penjaringan, Pluit, Kapuk Muara, Kamal Muara, Muara Angke, Kalibaru, Cilincing, hingga Kamal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement