Waspada! Banjir Rob Berpotensi Terjang Jakarta Sepekan ke Depan

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga yang tinggal atau beraktivitas di sekitar pesisir Ibu Kota Jakarta untuk mewaspadai potensi banjir rob pada 21-27 Januari 2024.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji menyebutkan banjir rob berpotensi terjadi seiring dengan adanya fenomena bulan purnama.

Hal ini kata Isnawa berdampak pada meningkatnya tinggi gelombang air laut.

“Adanya fenomena fase bulan purnama berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum,” ujar Isnawa, Selasa (23/1/2024) kepada awak media.

Hal ini dikatakan Isnawa berpotensi menyebabkan banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir sisi Utara dari Provinsi DKI Jakarta.

Sejumlah wilayah di DKI Jakarta sisi Utara yang berpotensi terdampak banjir rob meliputi lima kelurahan yakni Ancol, Penjaringan, Pluit, Kapuk Muara, Kamal Muara, Muara Angke, Kalibaru, Cilincing, hingga Kamal.