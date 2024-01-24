Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Mobil Ringsek Tabrak Pintu Pembatas Gerbang Tol Krukut Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |07:37 WIB
Mobil ringsek tabrak gerbang tol. (Foto: Tangkapan layar)
DEPOK - Sebuah mobil minibus Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi B 1701 RA menabrak pintu pembatas Gerbang Tol (GT) Krukut, Limo, Depok pada Selasa (23/1/2024) pagi. 

Adapun insiden kecelakaan dibagikan laman Instagram @infodepok_id. Sebuah Toyota Innova dalam posisi kedua roda depan tersangkut dan bemper depan ringsek. Sementara itu, tiang pembatas GT Krukut pun terlihat nyaris ambruk.

 BACA JUGA:

"Kejadian 06.05 WIB di Pintu Tol Krukut ada mobil nabrak pintu pembatas tol," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Rabu (24/1/2024).

Halaman:
1 2
      
