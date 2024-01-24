Penampakan Mobil Ringsek Tabrak Pintu Pembatas Gerbang Tol Krukut Depok

DEPOK - Sebuah mobil minibus Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi B 1701 RA menabrak pintu pembatas Gerbang Tol (GT) Krukut, Limo, Depok pada Selasa (23/1/2024) pagi.

Adapun insiden kecelakaan dibagikan laman Instagram @infodepok_id. Sebuah Toyota Innova dalam posisi kedua roda depan tersangkut dan bemper depan ringsek. Sementara itu, tiang pembatas GT Krukut pun terlihat nyaris ambruk.

"Kejadian 06.05 WIB di Pintu Tol Krukut ada mobil nabrak pintu pembatas tol," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Rabu (24/1/2024).