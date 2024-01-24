Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Siskaeee Ditangkap Polisi di Apartemen, Ini Penampakannya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |16:55 WIB
Breaking News! Siskaeee Ditangkap Polisi di Apartemen, Ini Penampakannya
Sisakeee Ditangkap Polisi/Foto: ist
A
A
A

JAKARTA- Penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menjemput paksa Selebgram Fransiska Candra Novitasari alias Siskaeee. Penangkapan dilakukan karena beberapa kali Siskaeee mangkir dalam pemanggilan penyidik.

"Telah dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka FCN alias Siskaeee oleh tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara a quo," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (24/1/2024).

Penangkapan dilakukan hari ini. Adapun Siskaeee ditangkap di Apartemen Student Castle Kamar B 0221 Jalan Seturan Raya No. 1 Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penangkapan pukul 08.25 WIB, pagi ini.

"Membawa tersangka FCN alias Siskaeee dari Yogyakarta ke Mako Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di Jakarta," katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Siskaeee dipastikan tidak memenuhi panggilan kedua polisi untuk diperiksa sebagai tersangka, hari ini. Hal itu diungkap kuasa hukum Siskaeee, Tofan Agung Ginting.

"Kami baru dapat informasi bahwa Siskaeee belum dapat hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini," ujarnya, Jumat 19 Januari 2024.

Masih sama dengan alasan sebelumnya, Siskaeee minta penundaan sampai gugatan praperadilan yang diajukannya atas status tersangka itu diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun Tofan mengaku, sudah bersurat ke Polda Metro Jaya untuk meminta proses pemeriksaan Siskaeee ditunda dulu.

Telusuri berita news lainnya
