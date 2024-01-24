Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siskaeee Tiba di Polda Metro, Ngaku Tinggal di Yogyakarta

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |23:05 WIB
Siskaeee Tiba di Polda Metro, <i>Ngaku</i> Tinggal di Yogyakarta
Siskaeee tiba di Polda Metro Jaya (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA- Selebgram Siskaeee tiba di Markas Polda Metro Jaya setelah sebelumnya ditangkap di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dia mengaku tidak kabur saat berada di Yogyakarta karena Yogyakarta merupakan tempat tinggalnya.

Panyauan MNC Polda Metro Jaya, Siskaeee tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 19.51 WIB. Dia tidak banyak bicara, hanya menegaskan kalau tidak melarikan diri ke Yogya. Dirinya berdalih kalau dia memang tingga di sana.

"Itu kan (Yogya) emang tempat tinggal saya," kata Siskaeee, Rabu (24/1/2024).

Adapun Siskaeee nampak didampingi dua polisi wanita saat dibawa ke dalam ruang penyidik. Kemudian, masih memakai pakaian yang sama saat ditangkap di Yogya. Siskaeee kemudian memilih bungkam dan langsung masuk ruang penyidik.

Sebelumnya diberitakan, polisi akhirnya menjemput paksa Selebgram Siskaeee. Hal itu dibenarkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak.

"Telah dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka FCN alias Siskaeee oleh tim penyidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara a quo," kata Ade, Rabu (24/1/2024).

Penangkapan dilakukan hari ini. Adapun Siskaeee dicokok di Apartemen Student Castle Kamar B 0221 Jalan Seturan Raya No. 1 Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penangkapan pukul 08.25 WIB, pagi ini.

Halaman:
1 2
      
