HOME NEWS NASIONAL

Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak, Hasto: Sudah Diprediksi Lama

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |05:32 WIB
Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Memihak, Hasto: Sudah Diprediksi Lama
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: MPI)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kalau pihaknya sudah memprediksi jauh-jauh kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pernyataan soal kepala negara boleh berkampanye dan memihak.

"Sudah diprediksi lama," ucap Hasto kepada wartawan, di Yogyakarta, Kamis (25/1/2024).

Dia menegaskan, kalau pihaknya tidak merasa kaget dengan pernyataannya Jokowi tersebut. Akan tetapi dirinya tetap berharap agar orang nomor satu di Indonesia itu tetap menjaga keberlangsungan demokrasi.

"Tidak (kaget). Hanya sebelumnya kan kami berdoa, berharap bahwa beliau dapat menjalankan legacy-nya sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu juga diukur bagaimana menyiapkan suksesornya melalui suatu proses yang demokratis," sambungnya.

"Melalui suatu proses yan akuntabel di mana rakyat bisa menyampaikan pilihannya secara bebas, walaupun di situ ada putra dari bapak Jokowi yang di dalam prosesnya juga masih dikritisi oleh masyarakat karena melalui manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Sebelumnya, pernyataan Jokowi tersebut, perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

