HOME NEWS NASIONAL

Menteri-Menteri dari PDIP Fokus Sampai Selesai

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |05:48 WIB
Menteri-Menteri dari PDIP Fokus Sampai Selesai
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memastikan para menteri dari PDIP yang bertugas akan menyelesaikan tugasnya hingga selesai masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut menjadi perhatian penting, karena sebelumnya beredar kabar bahwa PDIP akan menarik seluruh menterinya dari kabinet karens situasi politik dalam pemilu 2024.

"Ya tentu saja menteri-menteri dari PDI Perjuangan fokus (sampai selesai), agar apa? Agar tidak instabilitas politik, agar tidak ada pihak pihak ketiga yang mengail di air keruh, dan kami percaya bahwa rakyat akan mampu menentukan pemimpin yang terbaik," ucap Hasto, Rabu (24/1/2024) malam.

"Kalau Prof Mahfud, sebenernya sudah ada pembahasan dengan Pak Ganjar Pranowo, dengan partai politik pengusung, PDIP, PPP, Perindo dan Hanura. Karena pada awalnya Prof Mahfud akan memberikan suatu keteladanann bahwa kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita di mana Prof Mahfud sebagai calon itu mampu membedakan, mana kampanye yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Hasto.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Hal itu ia ungkap dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah.

"Baik tolong dengarkan baik-baik semuanya, apa yang disampaikan pak Ganjar adalah kesepakatan saya dengan pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik baik, jadi tidak ada pertentangan antara saya dan pak Ganjar," kata Mahfud.

(Angkasa Yudhistira)

      
