HOME NEWS NASIONAL

MUI Dukung Afsel Tuntut Israel ke Mahkamah Internasional

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |06:31 WIB
MUI Dukung Afsel Tuntut Israel ke Mahkamah Internasional
MUI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan pihaknya mendukung langkah Afrika Selatan yang menuntut kejahatan Israel ke Internasional Court of Justice (ICJ) atau mahkamah internasional.

Menurutnya, hal itu merupakan merupakan langkah yang berani dan sangat beresiko. Namun sebuah aksi terpuji yang harus mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak.

"Israel benar-benar sudah menjadi kekuatan ideologi politik yang bermasalah, kerasukan pikiran, jiwa dan tindakan-tindakan kotor dengan terus melakukan pembunuhan dan pengrusakan dalam skala yang sangat besar," kata Sudarnoto dikutip, Kamis (25/1/2024).

"Kejahatan Israel adalah paling sempurna meliputi kejahatan kemanusiaan, kejahatan agama, kejahatan budaya, kejahatan hukum dan politik, serta kejahatan lingkungan," sambungnya.

Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan oleh Israel harus mendapatkan sanksi yang berat. Selain itu, kejahatan yang dilakukan oleh Israel seharusnya dapat meyakinkan semua pihak terutama Amerika dan sekutunya untuk mengambil langkah progresif dan empati sedalam-dalannya untuk membela kemanusiaan.

"Gelombang kesadaran global membela Palestina semakin hari semakin besar. Tidak saja oleh banyak negara akan tetapi juga kekuatan civil society di mana-mana bahkan komunitas Yahudi di Israel dan Amerika," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Israel Afsel Tuntut Israel MUI
