Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yakin Pilpres 2024 Tak Satu Putaran, JK: Dari Mana Dapat 85 Juta Suara

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |06:42 WIB
Yakin Pilpres 2024 Tak Satu Putaran, JK: Dari Mana Dapat 85 Juta Suara
Jusuf Kalla (Foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menilai Pilpres 2024 akan sulit untuk berjalan di satu putaran. Ditambah, dalam debat keempat Pilpres 2024 sikap cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di panggung debat banyak tidak disukai orang.

"Dari survei, dari debat (cawapres) tidak menaikkan popularitas 02, karena yang mungkin bisa satu putaran kalau kita lihat hasil survei sebelumnya kemungkinan paslon nomor 2, kali ini tidak menaikkan," kata JK dikutip dari tayangan The Prime Show, iNews, Rabu (24/1/2024).

Dirinya menekankan, dari hasil pengamatannya, jika akan sukit kalai pilpres berjalan dengan satu putaran dengan melihat realitas politik yang terjadi saat ini. "Saya yakin itu (pilpres sulit berjalan dua putaran)," ungkap JK.

Untuk lolos satu putaran, kata JK suara harus memiliki minimal 85 juta orang. Dia beranggapan sulit mendapatkan angka tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147144/jusuf_kalla-oRdn_large.jpg
Jusuf Kalla Temui Mendagri Tito Bahas Polemik Empat Pulau Aceh yang Diklaim Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/01/18/337/748154/EJFkYWCGBC.jpg
JK: Solusi Banjir Bukan Pindah Ibu Kota!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/21/337/666433/ngc1O0RTAv.jpg
JK Disarankan Cari Partai Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/06/339/642649/eFbdi1YFui.jpg
Kalah dengan JK, Golkar Berdalih Ical Kurang Sosialiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/06/339/642594/y5Kxt8L8tZ.jpg
Semoga JK Tak Menjadi "Kutu Loncat"
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/03/30/339/440544/xQcSpm3Upk.jpg
JK Diminta Maju sebagai Capres Gantikan SBY
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement