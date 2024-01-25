Yakin Pilpres 2024 Tak Satu Putaran, JK: Dari Mana Dapat 85 Juta Suara

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menilai Pilpres 2024 akan sulit untuk berjalan di satu putaran. Ditambah, dalam debat keempat Pilpres 2024 sikap cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka di panggung debat banyak tidak disukai orang.

"Dari survei, dari debat (cawapres) tidak menaikkan popularitas 02, karena yang mungkin bisa satu putaran kalau kita lihat hasil survei sebelumnya kemungkinan paslon nomor 2, kali ini tidak menaikkan," kata JK dikutip dari tayangan The Prime Show, iNews, Rabu (24/1/2024).

Dirinya menekankan, dari hasil pengamatannya, jika akan sukit kalai pilpres berjalan dengan satu putaran dengan melihat realitas politik yang terjadi saat ini. "Saya yakin itu (pilpres sulit berjalan dua putaran)," ungkap JK.

Untuk lolos satu putaran, kata JK suara harus memiliki minimal 85 juta orang. Dia beranggapan sulit mendapatkan angka tersebut.