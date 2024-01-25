Kala Kuda Gagak Rimang Arya Penangsang Mengejar Panembahan Senopati saat Remaja

JAKARTA - Pertempuran besar terjadi antara Kesultanan Pajang dan Jipang. Tokohnya Arya Penangsang di kubu terjadi dengan Sutawijaya, atau Panembahan Senopati. Saat itu Panembahan Senopati masih remaja dan bocah bau ingusan. Sutawijaya dilibatkan dalam peperangan besar oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, yang menjadi orangtua angkatnya.

Sosok Sutawijaya memang diajak berperang oleh Ki Ageng Pamanahan untuk berperang antara Pajang dan Jipang. Sutawijaya masuk dalam rombongan pasukan Pajang untuk menghabisi pasukan Arya Penangsang. Memang Sultan Hadiwijaya awalnya tidak merasa tega ketika tahu Sutawijaya, atau Panembahan Senopati remaja dilibatkan dalam peperangan besar ini.

Sebab itu, Sultan Hadiwijaya menyertakan pasukan Pajang sebagai bala bantuan, sebagaimana dikutip dari "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II", tulisan Peri Mardiyono. Saat pasukan Pajang yang berjumlah banyak mulai menaklukkan Kotaraja, ibu kota Kerajaan Jipang, Arya Penangsang konon sedang berbuka puasa.

Sebelumnya Arya Penangsang telah diperintahkan oleh kiainya, Sunan Kudus untuk berpuasa 40 hari. Pada saat peperangan Pajang versus Jipang itu meletus, puasa yang dijalankan oleh Arya Penangsang itu merupakan yang terakhir. Di tengah peperangan pada sore menjelang petang di tanah Jipang itu, Sultan Hadiwijaya mengirimkan surat tantangan kepada Arya Penangsang.

Surat itu diberikan oleh pembantu Arya Penangsang, yang telah dipotong telinganya oleh Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Melihat surat tantangan dari Pajang ditambah dengan pembantunya yang telah robek telinganya itu, emosi Arya Penangsang langsung meledak.