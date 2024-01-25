Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Pekerja Industri Kelautan, Siti Atikoh: Ganjar-Mahfud Akan Stabilkan Harga Bahan Pokok

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |07:04 WIB
JAKARTA - Istri Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mengatakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dewasa ini salah satunya harga bahan pokok yang melambung tinggi. Menurut dia, hal itu harus segera diatasi untuk mengurangi beban rakyat.

Atikoh menyampaikan hal ini saat menyapa seribu lebih masyarakat, petani, dan nelayan di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024). Kegiatan itu dalam rangkaian Safari Politik VII Siti Atikoh ke Provinsi Jawa Timur.

Dalam acara ini turut hadir jajaran DPC PDIP Banyuwangi yang dipimpin oleh I Made Cahyana Negara bersama istri, Indah Yeni, partai pendukung, serta didampingi oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang mengambil cuti, dan relawan serta simpatisan Ganjar-Mahfud MD.

“Kalau kita bicara mengenai masalah yang ada di masyarakat, mungkin di Banyuwangi juga sama yang sedang kita hadapi saat ini, harga kebutuhan pokok. Bagaimana bu, terutama ibu-ibu sebagai menteri keuangan keluarga ini, harga kebutuhan pokok bagaimana? Naik kan?”kata Atikoh yang dijawab dengan kata “naik” oleh ratusan warga yang hadir.

“Kalau di tempat-tempat lain salah satunya bumbu-bumbu (seperti) bawang merah, beras kemudian bawang putih, gula juga seperti itu. Kalau sayur-sayuran lagi agak turun kalau di tempat daerah penghasil,” sambungnya.

Karena itu, bagi pasangan Ganjar-Mahfud MD jika terpilih nanti di Pilpres 2024, menstabilkan harga menjadi hal yang prioritas untuk segera diatasi.

