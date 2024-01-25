Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Siti Atikoh Ungkap Sederet Keunggulan Program KTP Sakti

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |07:14 WIB
Siti Atikoh Ungkap Sederet Keunggulan Program KTP Sakti
Siti Atikoh (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BANYUWANGI - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mengungkapkan sederet keunggulan dari salah satu programnya yaitu KTP Sakti.

Dikatakannya, bagi penerima PKH, KIP, KIS dan program yang saat ini sudah berjalan nantinya akan diintegrasikan menjadi satu ke dalam KTP Sakti. Dengan begitu, semua bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran.

"Data terintegrasi, tidak semua pakai kartu. Nanti sudah jauh-jauh mau ambil pupuk subsidi, eh, kartunya ketinggalan, kalau KTP kan gampang. KTP pasti ada di dompet, kan. Nah, ini dompetnya tebal bukan isi uang. KTP Sakti dalam program Ganjar-Mahfud, semua data akan menjadi satu dan itu juga akan meminimalisir tidak tepat sasaran," jelasnya ketika menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Yayasan Bumi Sroyo, Banyuwangi, Jawa Timur (24/1/2024).

Masih dalam kesempatan yang sama, Ibunda Muhammad Zinedine Alam Ganjar itu juga menuturkan alasan suaminya seringkali tidur di rumah penduduk ketika melakukan Safari Politik.

Halaman:
1 2
      
