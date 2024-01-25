Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Songsong Indonesia Emas 2045, Siti Atikoh: Anak Harus Punya Pendidikan Tinggi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |07:23 WIB
Songsong Indonesia Emas 2045, Siti Atikoh: Anak Harus Punya Pendidikan Tinggi
Siti Atikoh (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BANYUWANGI - Istri Calon Presiden (Capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mengungkapkan Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia sebelum menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang.

"Kita harus siapkan sumber daya manusia, agar anak-anak kita itu memiliki kualitas yang lebih dari kita. Memiliki pendidikan yg lebih tinggi dari orang tuanya, kakeknya dan seluruh nenek moyangnya," terangnya ketika menghadiri Halaqoh Kebangsaan di Yayasan Bumi Sroyo, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (24/1/2024).

Sebab menurut Atikoh, dengan menempuh pendidikan yang tinggi maka anak tersebut akan mampu mengangkat derajat orang tua dan keluarganya.

"(Selain itu) nilai tawar mereka itu akan bisa lebih bagus. Memiliki pilihan-pilihan untuk mau kerja dimana. Apakah wirausaha, atau bekerja disektor apa. (Jadi) ini akan memiliki daya saing yang lebih tinggi," urainya.

"Dalam menghadapi itu Ganjar-Mahfud, programnya Ganjar-Mahfud untuk menjawabnya adalah dari sisi kebutuhan pokok ini harus ada kebijakan yang pro untuk terkait dengan stabilisasi harga. Sehingga harganya itu tidak naik turun," tutupnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
