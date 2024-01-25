Bantah Ban Mobil Jokowi Bocor saat Kunker ke Blora, Istana: Sedang Loading Kaus

JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi perihal viralnya video mobil Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhenti di pinggir jalan Blora, Jawa Tengah diduga akibat ban bocor.

Ari menjelaskan bahwa dalam kejadian tersebut Paspampres tidak sedang mengganti ban mobil kepresidenan yang diduga bocor.

"Saya sudah cek ke Setpres dan Setmil bahwa peristiwa yang terekam di video itu bukan sedang ganti ban mobil Kepresidenan yang disebutkan bocor," kata Ari dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).

Ari mengatakan bahwa pada saat itu, Paspampres sedang mengambil kaus yang biasa dibagikan oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat. Lalu, kata Ari, jongkoknya Paspampres dikarenakan untuk menghormati Iriana Jokowi yang sedang berada di dalam mobil.

"Tapi, anggota Paspampres tengah loading kaus ke mobil lewat pintu supir. Jongkok karena Ibu Negara posisi di mobil," jelasnya.

Ari mengungkapkan bahwa turunnya Presiden Jokowi bukan karena sedang menunggu ban mobilnya diperbaiki, namun sedang mengukur lebar jalan inpres jalan daerah (IJD).

"Saat itu Bapak Presiden sedang turun untuk mengukur lebar jalan IJD bersama Menteri PUPR di sepanjang route Sragen (Gemolong) - Grobogan - Blora," ungkapnya.