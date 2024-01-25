Saksikan Pementasan Musuh Bebuyutan, Ganjar Pranowo Ingin Rasakan Suara Hati Rakyat

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyaksikan pementasan drama teatrikal bertajuk ‘Musuh Bebuyutan’ di Taman Budaya Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (24/1/2024).

Pasangan cawapresnya, Mahfud MD juga turut menonton langsung pementasan itu. Mahfud didampingi sang istri, Zaizatun Nihayati.

Ganjar mengatakan, pasangan nomor urut 3 ingin merasakan suara hati rakyat yang digaungkan drama teater karya seniman Butet Kartaredjasa, Agus Noor, dan Kayan Production itu.

BACA JUGA: Siti Atikoh Janjikan Insentif bagi Kader Posyandu jika Ganjar Pranowo Jadi Presiden

“Yang menonton jangan baper, dengarkan saja. Nikmati saja untuk kita bisa merasakan hati masyarakat,” kata Ganjar usai pementasan.

Dalam pementasan tersebut, berbagai kritik yang menggambarkan keresahan rakyat dilontarkan para aktor dan aktris di atas panggung. Mulai dari kritik politik, sosial, hingga ekonomi.

BACA JUGA: Siti Atikoh Ungkap Selalu Laporankan Kondisi Lapangan ke Ganjar Pranowo

Di pementasan itu juga termaktub nilai-nilai yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk senantiasa damai dan rukun. Terutama saat berbeda pilihan jelang Pemilu 2024.

“Saya pikir inilah ekspresi seniman memberikan kritik sosial,” tandas Capres berambut putih itu.