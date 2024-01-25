Jokowi Terima Kunjungan Presiden Tanzania di Istana Bogor

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan, Kamis (25/1/2024) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Presiden Samia beserta rombongan tiba di halaman Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 10.28 WIB dengan diiringi pasukan berkuda, pasukan berbusana tradisional, dan marching band pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Setiba di halaman depan Istana, Presiden Samia langsung disambut oleh Presiden Jokowi. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan upacara kenegaraan dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Tanzania dan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya diiringi dentuman meriam sebanyak 21 kali. Selanjutnya kedua pemimpin melakukan inspeksi jajar kehormatan.

