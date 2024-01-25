Jokowi Tanam Pohon Perdamaian bersama Presiden Tanzania di Istana Bogor

Presiden Jokowi dan Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan tanam pohon perdamaian di Istana Bogor (Foto: MPI Raka Novianto)

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan penanaman pohon bersama Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu di halaman Kepresidenan Bogor pada hari ini Kamis 25 Januari 2024. Adapun pohon yang ditanam adalah Pohon Perdamaian.

Saat penanaman pohon perdamaian tersebut, keduanya nampak berbincang santai. Usai menanam pohon tersebut, Jokowi lalu menuangkan air untuk Presiden Samia mencuci tangannya.

Setelah itu, kedua pemimpin negara kemudian kembali ke veranda belakang Istana Kepresidenan Bogor untuk melakukan pertemuan tatap muka atau tête-à-tête, dilanjutkan pertemuan bilateral antara kedua negara dan pernyataan pers bersama oleh kedua pemimpin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan, Kamis 25 Januari 2024 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Presiden Samia beserta rombongan tiba di halaman Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 10.28 WIB dengan diiringi pasukan berkuda, pasukan berbusana tradisional, dan marching band pasukan pengamanan presiden (paspampres).