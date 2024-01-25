Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Pose Dua Jari dalam Mobil Kepresidenan, PDIP: Itu Gunakan Fasilitas Negara!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:00 WIB
Jokowi Pose Dua Jari dalam Mobil Kepresidenan, PDIP: Itu Gunakan Fasilitas Negara!
Jokowi pose dua jari dari mobil kepresidenan (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto buka suara soal peristiwa pose dua jari oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari mobil kepresidenan di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kejadian tersebut tentunya membuat prihatin, sebab hal itu ditunjukkan ketika sedang menggunakan fasilitas negara.

"Ya kalau saya membaca dari netizen, dari rakyat, mereka akan sangat cerdas, itu kan menggunakan fasilitas negara. Itu komentar dari rakyat ya, jadi kami mencermati suara hati yang muncul dari rakyat Indonesia," ujar Hasto di Yogyakarta, Rabu (24/1/2023).

Kata Hasto fasilitas negara yang harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru ternodai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan marwahnya.

"Ketika mobil yang seharusnya di pakai untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara ternyata ditunjukkan dengan cara-cara yang kurang pas," ucapnya.

Diketahui, video yang menampilkan simbol jari dari mobil kepresidenan saat melintas di Kota Salatiga, Jawa Tengah viral di media sosial. Video tersebut beredar pada Senin 22 Januari 2024.

Dalam video tersebut, tampak iring-iringan rombongan mobil berpelat Indonesia itu melintasi jalanan. Masyarakat pun tampak menyambut antusias kehadiran rombongan tersebut.

Saat melewati masyarakat, ada satu tangan yang keluar dari jendela mobil tersebut dengan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah. Masyarakat pun merespons dengan teriakan 'Ganjar-Mahfud',

Halaman:
1 2
      
