INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Indopol: Sejumlah Masyarakat Menolak Disurvei karena Tak Ingin Bansos dan PKH Dicabut

Erfan Maaruf , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |13:39 WIB
Indopol: Sejumlah Masyarakat Menolak Disurvei karena Tak Ingin Bansos dan PKH Dicabut
Direktur Eksekuti Indopol Ratno Sulistiyanto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga survei Indopol memutuskan tidak merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden untuk periode Januari 2024. Alasannya, adanya sejumlah temuan sejumlah masyarakat di daerah, khususnya survei tingkat provinsi di wilayah Jawa Timur (Jatim).

“Saya memutuskan hasil survei Indopol yang Januari ini baik itu provinsi dan nasional di pertengahan Januari itu saya putusan tidak dirilis. Kenapa karena saya takut menyesatkan publik,” kata Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistiyanto, Rabu 24 Januari 2024.

Karena dari hasil survei menggunakan metode sampling, multistage random sampling dengan responden 1.240 per provinsi selama waktu wawancara 8-15 Desember 2023. Ditemukan banyak anomali di masyarakat, khususnya wilayah Jawa Timur.

“Khususnya Jawa Timur saya menemukan ada gap yang besar pemilih Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kantong-kantong Jawa Timur terutama di beberapa kabupaten itu undecided voters tinggi,” kata Ratno.

Dia memberikan contoh Kabupaten Blitar undecided voters (orang yang belum menentukan pilihan) mencapai 85%, sementara untuk pasangan 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar ada 10%; pasangan 02, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming 5%; dan pasangan 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD 0% (dibawah 1%).

Berangkat dari kejadian itu, tingginya angka undecided voters juga terjadi di beberapa wilayah seperti Kediri 40%; Madiun 43,3%; Bondowoso 70%; Mojokerto 55%; Jombang 67,5% dan Kota Probolinggo 43%.

“Saya telusuri lagi di beberapa kabupaten Kediri, Jombang kemudian Mojokerto kemudian Bondowoso. Setahu saya Bondowoso itu basisnya Anies Baswedan itu undecided voters di atas 40% dan pemilih Anies dan Ganjar sedikit sekali. Nah saya curiga sebagai peneliti, bahwa ini ada anomali,” terangnya.

Telusuri berita news lainnya
