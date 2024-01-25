Tegaskan Netral di Pilpres 2024, Ma'ruf Amin : Jangan Dibilang Saya Berbeda dengan Presiden!

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan dirinya bersikap netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini ditegaskan Wapres usai ditanya awak media terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu.

“Memang Presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden itu nanti,” tegas Wapres Ma’ruf Amin dalam keterangannya di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Wapres pun mengatakan bahwa ada yang setuju dan tidak setuju terhadap statement Presiden Jokowi tentang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak di Pilpres.

