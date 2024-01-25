Jokowi Pose 2 Jari Jokowi dari Mobil RI-1, Ma'ruf Amin : Itu Urusan Bawaslu Aja

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespon soal pose dua jari yang diacungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Mobil Kepresidenan RI-1 di Salatiga, Jawa Tengah.

Wapres mengatakan bahwa masalah ini merupakan urusan dari Badan Pengawas Pemilu (Pemilu). “Itu nanti urusan Bawaslu aja saya kira,” kata Wapres dalam keterangannya kepada awak media di Istana Wapres, Kamis (25/1/2024).

Diketahui, video yang menampilkan simbol jari dari mobil kepresidenan saat melintas di Kota Salatiga, Jawa Tengah viral di media sosial. Video tersebut beredar pada Senin 22 Januari 2024.

Dalam video tersebut, tampak iring-iringan rombongan mobil berpelat Indonesia itu melintasi jalanan. Masyarakat pun tampak menyambut antusias kehadiran rombongan tersebut.