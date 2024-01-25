Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Ma'ruf Amin : Sampaikan ke Bawaslu!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |18:22 WIB
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Ma'ruf Amin : Sampaikan ke Bawaslu!
Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Biro Pers Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merespon soal viralnya paket beras Bulog berstatus Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berstiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wapres pun mendorong jika ditemukan pelanggaran di dalam Pemilu maupun kampanye, bahkan beras bantuan sosial (bansos) yang diduga digunakan untuk kampanye untuk dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye ada beras bansos, ada gambar itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja,” kata Wapres dalam keterangannya kepada awak media di Istana Wapres, Kamis (25/1/2024).

Wapres mengatakan Bawaslu yang akan memberikan apakah ada pelanggaran terkait hal itu. “Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran apa tidak. Saya kira itu,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
