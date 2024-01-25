Breaking News! Gempa Besar M5,9 Guncang Mbay Nagekeo NTT

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,9 mengguncang Mbay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis 24 Januari 2024, pukul 19.24 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 230 km Barat Laut Tanimbar pada koordinat 6.16 Lintang Selatan – 130.30 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.9, 25-Jan-2024 19:24:12WIB, Lok:8.18LS, 121.19BT (56 km BaratLaut MBAY-NAGEKEO-NTT), Kedlmn:11 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )