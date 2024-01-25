Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tingkatkan Sinergitas, Kadiv Humas Polri Terima Kunjungan Kapuspen TNI

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:56 WIB
Tingkatkan Sinergitas, Kadiv Humas Polri Terima Kunjungan Kapuspen TNI
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Sandi Nugroho dan Kapuspen TNI Nugraha Gumilar (foto: dok MPI)
JAKARTA - Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho menerima kunjungan Kapuspen TNI Nugraha Gumilar beserta rombongan di Gedung Humas Polri, guna meningkatkan sinergitas.

Dalam, pertemuan tersebut, Sandi mengatakan, ke depan Humas Polri dan Puspen TNI harus dapat terus bersinergi. Ia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan TNI yang selama ini diberikan.

"Kami berharap TNI-Polri, khususnya Puspen TNI dan Divisi Humas Polri ke depan dapat semakin bersinergi serta berkolaborasi untuk memberikan informasi, edukasi, dan literasi kepada masyarakat. Selain itu, bersama-sama menjadi cooling system dalam pengamanan rangkaian Pemilu 2024," kata Sandi di Gedung Humas Polri, Kamis (25/1/2024).

Kapuspen TNI pun mengapresiasi apa yang sudah dijalankan Humas Polri selama ini. Baginya, program-program di bawah kepemimpinan Sandi patut diacungi dua jempol karena SDM dan teknologi sudah terintegrasi.

Kapuspen mengatakan, pihaknya tak memungkiri bahwa literasi digital menjadi salah satu yang terpenting di era saat ini. Masyarakat perlu terus diedukasi untuk bijak menggunakan internet agar tidak terprovokasi.

Hingga saat ini, kata Kapuspen, TNI-Polri selalu membuka diri untuk dikritisi agar semakin bisa memperbaiki pelayanan masyarakat. Tak hanya itu, TNI-Polri juga selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi pelindung dan pengayom.

"Saya melihat bahwa kinerja TNI-Polri di tingkat bawah telah bersama-sama masyarakat hadir untuk meyakinkan bahwa kami hadir dalam rangka membantu keselamatan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Itu lah yang diperlukan," katanya.

