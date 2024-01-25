Menag Yaqut Ajak ASN Jalankan Mentalitas Pelayanan

JAKARTA - Menteri Agama Yaqut Cholil Qomas membuka Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula Anwar Musaddad UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024).

Lebih dari 40.000 peserta PPPK dari berbagai latar belakang memulai perjalanannya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gus Men sapaan akrab Menag Yaqut menyatakan harapannya agar acara ini dari awal hingga akhir, menjadi sukses dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh peserta PPPK.

"Kementerian Agama menerima jumlah PPPK terbesar, 40.000 lebih, di antara semua kementerian dan lembaga. Ini adalah langkah besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,"ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Men juga memberikan pesan penting kepada para peserta Orientasi PPPK tentang pentingnya menghargai peran orang tua dalam setiap kesuksesan.

"Saudara-saudara sekalian, SK PPPK yang diterima merupakan hasil doa dan didikan orang tua. Ingatlah untuk menghormati dan mengucapkan terima kasih kepada mereka," ucapnya.

Dia juga mengajak para peserta untuk menjaga hubungannya dengan para orang tua, bahkan setelah mereka wafat.

"Datangilah makam orang tua, ziarahi, dan jaga amanah negara melalui PPPK ini dengan baik,"ujar Gus Men.

Gus Men juga menyampaikan terima kasih kepada Tuhan, Presiden Joko Widodo, dan semua pihak yang telah memberikan kesempatan kepada para peserta PPPK.

"Kita sekarang resmi menjadi ASN PPPK, dan itu berkat takdir yang baik, dan kebijakan Presiden Joko Widodo," ujar Gus Men.

Presiden Joko Widodo juga dipuji atas kebijakannya yang memberikan arahan kepada seluruh ASN di Indonesia untuk memiliki mentalitas melayani. Gus Men menegaskan bahwa ke depan, karakter ASN harus teguh dan benar-benar mengedepankan pelayanan kepada publik.

Diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Balitbang Diklat mendapat sorotan khusus. Kepala Balitbang Diklat, Suyitno, diminta Gus Men untuk melaksanakan diklat tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi untuk bisa membentuk mental, dan mindset melayani yang kuat di kalangan ASN.

Mengakhiri sambutannya, Gus Men mengajak peserta PPPK untuk menjalankan mindset melayani dalam setiap aspek pekerjaan mereka.

"Kita tidak lagi ingin mendengar ASN yang hanya minta dilayani, tetapi ASN yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik," tutupnya.