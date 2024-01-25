Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Tengah Gempuran Era Digital, BPIP Minta Pemuda Garda Terdepan Pembumian Pancasila

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |21:16 WIB
Di Tengah Gempuran Era Digital, BPIP Minta Pemuda Garda Terdepan Pembumian Pancasila
Stafsus BPIP, Romo Benny (foto: dok ist)
JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), melalui Kedeputian Pengendalian dan Evaluasi mengadakan, kegiatan Penguatan Duta Pancasila dan Jiwa Kepaskibrakaan. Acara tersebut dihadiri 80 orang anggota Purnapaskibraka Duta Pancasila angkatan 2022.

Hal itu dilakukan, karena di dalam era digital, sekat-sekat budaya semakin terbuka. Informasi, budaya, dan ideologi tersampaikan dengan cepat dan hampir tanpa filter. Hal ini membuat ruang publik, khususnya media sosial menjadi padat dan penuh dengan informasi yang tak jarang membuat para penggunanya, termasuk generasi muda, tersesat dan jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo menyatakan, Paskibraka merupakan representasi perwakilan kaum muda Indonesia dengan latar belakang yang beragam. Karenanya, para Purnapaskibraka Duta Pancasila 2022 yang telah terpilih dari para pemuda terbaik hendaknya dapat terus menjadi wajah dan garda terdepan pembumian Pancasila.

“Para Paskibraka Duta Pancasila harus dapat senantiasa menjadi contoh nyata pengaktualisasian nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Benny Susetyo dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).

Pria yang akrab disapa Romo Benny ini menambahkan, Purnapaskibraka Duta Pancasila harus dapat memengaruhi masyarakat dalam menginternalisasi Pancasila dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Para Purnapaskibraka Duta Pancasila harus dapat menjaga keutamaan hidup dengan senantiasa memiliki hati merah putih yang senantiasa menjaga kebersihan jiwa.

“Menyandang gelar Purnapaskibraka Duta Pancasila berarti menjadi para pemuda terpilih yang mau dan ikhlas menjadi pejuang kebenaran dan keadilan dengan mencintai sesama ciptaan Tuhan. Ini sebagai pengejawantahan cinta akan Tuhan, yang merupakan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila,” ucap Doktor ilmu politik itu.

Dengan mencintai sesama ciptaan Tuhan, lanjutnya, para Purnapaskibraka Duta Pancasila diharapkan tidak akan menjadi pribadi yang reaktif dan provokatif. Para Purnapaskibraka Duta Pancasila diharapakan menjadi pribadi yang tidak hidup dalam sentimen identitas, mencintai sesame, juga senantiasa mau untuk berkolaborasi dan bersinergi, untuk bergotong royong mencari titik temu dan bergotong royong demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Topik Artikel :
Romo Benny Pancasila BPIP
