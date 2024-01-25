PPI Jerman Gelar Forum Adu Gagasan Tim Paslon, Hindari Pilih karena Gimik

JAKARTA - Jelang Pemilu 2024, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman (PPI Jerman) menggelar forum debat terbuka untuk para tim ahli pasangan calon presiden RI 2024-2029 yang bertajuk “Pembangunan Daerah dan Tata Ruang”.

Forum tersebut dihadiri Profesor Sulfikar Amir selaku perwakilan tim Anies-Muhaimin, Mikhail Gorbachev Dom selaku perwakilan tim Prabowo-Gibran, dan Michael Victor Sianipar selaku perwakilan tim Ganjar-Mahfud.

“Pembangunan yang didorong daerah akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Agnia Dewi Larasati selaku Ketua Umum PPI Jerman dalam pembukaan forum, dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut, Geraldus Kevin Martimbang selaku ketua pelaksana forum menyampaikan bahwa pemilihan topik dan pembuatan format pelaksanaan debat yang padat ditujukan untuk menyaring gagasan para pasangan calon, supaya jawaban yang diberikan tidak sekadar normatif.

“Kita ingin forum ini bukan hanya memeriahkan diskusi publik yang sedang berkembang, tetapi juga menjadi wadah pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi para pelajar Indonesia disini (Jerman) yang sedang jauh dari tanah air.” ungkap Geraldus.

Dalam forum tersebut, tim panelis dari PPI Jerman menyampaikan aspirasi dan pertanyaan untuk menggali gagasan para tim ahli yang mencakup pokok bahasan desentralisasi fiskal, perencanaan pembangunan daerah berbasis inovasi, pengelolaan kota masa depan, pengembangan kawasan hutan, penanganan konflik agraria, dan penyediaan basis informasi geospasial sebagai dasar pembangunan.

Selain gagasan, kritik terhadap pemerintah yang menjadi catatan untuk Presiden selanjutnya juga terlontar dari para narasumber sepanjang forum. Dalam diskusi terkait perencanaan pembangunan daerah, Prof. Sulfikar Amir mengkritisi pemerintah pusat yang seringkali tidak memberikan kesempatan maksimal kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan secara otonom.