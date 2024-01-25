Pose 2 Jari Bukan Jokowi tapi Iriana, Ini Respons TPN Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengingatkan netralitas kepada keluarga presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu ia ungkap untuk menanggapi video yang memperlihatkan pose dua jari dari mobil kepresidenan, yang diduga ditumpangi oleh Presiden Jokowi dan istrinya yakni Iriana. Diketahui, pose tersebut indentik dengan salah satu pasangan calon (paslon).

"Kalau tadi dikatakan angka 2 itu bukan berasal dari Pak Jokowi tapi Ibu Iriana, ya saya enggak melihat itu. Tapi kalau itu betul, Ibu Iriana adalah ibu negara. Jadi Ibu Iriana seharusnya juga terikat pada asas netralitas itu," kata Todung saat konferensi pers di Media Center TPN, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Terlebih, kata Todung, Jokowi sudah menegaskan bahwa dirinya menjunjung tinggi netralitas. Bahkan Todung menilai, hal itu terlihat ketika Jokowi mengundang ketiga paslon capres-cawapres untuk makan bersama.

"Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa dia netral, pada awalnya. dan saya menganggap gesturnya presiden jokowi ketika mengundang saudara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Dan Prabowo Subianto makan bersama," katanya.

"Itu gestur yang bagus, gestur yang sangat positif untuk menunjukkan bahwa presiden tidak memihak salah satu paslon," sambungnya.