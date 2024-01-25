Warung D3mokrasi Gandeng Harley Davidson Club Indonesia di Colorado Dukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Diaspora Indonesia di Colorado yang tergabung dalam World for Ganjar-Mahfud menggelar kegiatan Warung D3mokrasi sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI ke-8.

Pada kesempatan tersebut, Warung D3mokrasi yang menggandeng anggota dan pengurus perkumpulan Harley Davidson Club Indonesia dan Ikatan Motor Besar Indonesia di Colorado sepakat bahwa Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang pas sebagai pemimpin bangsa.

Dalam keterangan yang diterima, kamis (24/1/2024), acara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Januari 2024, lebih dari 40 Diaspora Indonesia di Colorado tersebut berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan seperti diskusi, makan-makan serta bernyanyi dan berjoged bersama. Dalam ajang diskusi, para Diaspora mengemukakan kualitas Ganjar-Mahfud.

“Kami berkumpul untuk mendukung Ganjar dan Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena mereka berdua adalah calon yang terbaik. Mereka mempunyai budi pekerti yang luhur, integritas, serta track record atau rekam jejak terbaik di antara Paslon lain, dan yang pasti Ganjar-Mahfud cinta NKRI,” ungkap Koordinator Warung D3mokrasi Colorado Andree Takaliuang mengenai dukungan terhadap Paslon nomor urut 3 tersebut.

Menurut Andre, Ganjar-Mahfud merupakan gambaran sosok Presiden Rakyat, yang dekat dengan rakyat kecil dan mau terjun langsung mendengarkan keluh kesah mereka.

“Coba bayangkan, kalau tidak benar-benar merakyat, mana mau seorang calon Presiden bermalam di rumah warga seperti itu? Makan dan tidur seadanya, tanpa perlakuan istimewa dari masyarakat. Itu adalah upaya Pak Ganjar untuk lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga beliau dapat mengerti persoalan rakyat sampai ke akar-akarnya,” tuturnya.

Andre dan Diaspora lainnya juga menghimbau agar seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersama-sama mendukung dan memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

“Walaupun partai sebelah lebih kuat dalam segi dana, namun kami pendukung Ganjar-Mahfud lebih militan. Kami percaya Ganjar-Mahfud pasti menang.” sambungnya.