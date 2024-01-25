Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Memihak dan Ikut Kampanye, NCW Bilang Tidak Elok

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |23:11 WIB
Presiden Memihak dan Ikut Kampanye, NCW Bilang Tidak Elok
NCW bilang tak elok Presiden Jokowi memihak pada Pemilu 2024 (Foto : MPI)
JAKARTA - Nasional Corruption Watch menyatakan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pilpres merupakan tindakan yang tidak elok.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna saat konferensi pers bertajuk 'Pak Presiden: Pelanggaran Pemilu TSM Bisa Hancurkan Demokrasi dan Tatanan Bernegara', Kamis (25/1/2024).

"Apa yang diperlihatkan oleh Jokowi saat ini sebenarnya sesuatu yang tidak elok, etika dalam berpolitik dilanggar terus presiden kita ini," kata Hanifa.

Sebagai kepala negara, Hanifa menyebutkan Jokowi seharusnya bersikap netral. Menurutnya, Presiden sebagai jabatan politik berdasarkan undang-undang 1945 itu melekat pada dirinya sebagai kepala pemerintahan yang membawahi jutaan aparatur sipil negara (ASN).

"Bayangkan jika presiden tidak netral, akan muncul persoalan turunan di bawahnya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye ataupun memihak untuk memberikan dukungan politik.

Hal tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Telusuri berita news lainnya
