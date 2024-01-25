Prakiraan Cuaca Jakarta: Hujan Ringan di Siang Hari

JAKARTA - Cuaca di DKI Jakarta hari ini diperkirakan duguyur hujan ringan pada Siang hari, Kamis (25/1/2024).

Hujan ringan diperkirakan mengguyur Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari. Sementara daerah lainnya berselimut awan.

Sementara, pada pagi dan malam hari, Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta berselimut awan.

Untuk suhu udara sendiri berada di kisaran 24 hingga 30 derajat celsius dengan kelembapan 75 sampai 100 persen.

(Angkasa Yudhistira)