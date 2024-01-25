Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI Jakarta: 1.258 Bencana pada 2023 Didominasi Kebakaran dan Pohon Tumbang

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |09:46 WIB
BPBD DKI Jakarta: 1.258 Bencana pada 2023 Didominasi Kebakaran dan Pohon Tumbang
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Michael Sitanggang mengungkapkan ada sebanyak 1.258 bencana yang terjadi di DKI Jakarta pada 2023 lalu.

"Sepanjang tahun 2023, BPBD DKI mencatat terjadi sebanyak 1.258 kejadian bencana yang didominasi oleh kebakaran pada gedung/pemukiman sebanyak 864 kejadian kemudian diikuti oleh pohon tumbang 234 kejadian," ujar Michael, Kamis (25/1/2024) kepada awak media.

Jenis bencana lainnya yang terjadi yakni bencana atau peristiwa lainnya sebanyak 69 kejadian, banjir 65 kejadian, tanah longsor 22 kejadian, dan angin kencang 4 kejadian.

"Sebagai dampak dari bencana, terjadi korban yang mengakibatkan 9.361 orang mengungsi akibat bencana kebakaran dan banjir, 362 orang luka-luka, dan 97 orang meninggal dunia," lanjutnya.

Bencana disebut Michael juga menyebabkan sejumlah kerusakan yakni terdampak 3.004 rumah, 537 perkantoran/pertokoan, 16 fasilitas publik, dan 511 lain-lain.

"Adapun taksiran total kerugian yang diakibatkan oleh bencana mencapai Rp 272.337.749.995," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
