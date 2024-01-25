Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Bacok Korban, Begal Motor Seruduk Mobil Boks saat Kabur di Gunung Putri

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |10:44 WIB
Usai Bacok Korban, Begal Motor Seruduk Mobil Boks saat Kabur di Gunung Putri
Ilustrasi (Okezone)
BOGOR - Kawanan begal motor beraksi di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024) dini hari. Seorang di antaranya tertabrak mobil boks ketika melarikan diri usai membacok korban dan merampas sepeda motornya.

"Tertabrak mobil boks karena kejar-kejaran. Satu tertangkap, satu kabur bawa motor korban dan satu melarikan diri," kata Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin saat dikonfirmasi, Kamis (25/1/2024).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.00 WIB dini hari tadi.

Halaman:
1 2
      
