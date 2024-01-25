Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Begal di Bogor yang Tertabrak Mobil Boks saat Kabur Dinyatakan Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |10:53 WIB
Pelaku Begal di Bogor yang Tertabrak Mobil Boks saat Kabur Dinyatakan Tewas
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
BOGOR - Satu pelaku begal motor tewas tertabrak mobil boks usai beraksi di Desa Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jasad pelaku sudah dibawa oleh polisi ke rumah sakit.

"Pelaku bernama Firgi meninggal dunia di tempat," kata Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).

Kata dia, pelaku tertabrak mobik boks ketika melarikan diri dari kejaran warga. Namun, terdapat satu pelaku berinisial YS berhasil ditangkap.

"Barang bukti yang diamankan berupa 1 buah cerulit," jelasnya.

Saat ini, polisi juga tengah melakukan pengejaran terhadap satu pelaku begal lainnya berinisial N yang berhasil melarikan diri dari kejaran warga sekitar.

"Pelaku yang berhasil diamankan berikut barang bukti berada di Polsek Gunung Putri untuk ditindak lanjut penyelidikan serta pengembangan," tutupnya.

