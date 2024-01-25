Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Status Hukum Sopir Truk Kecelakaan Beruntun di Jalur Puncak Ditentukan Sore Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |11:21 WIB
Status Hukum Sopir Truk Kecelakaan Beruntun di Jalur Puncak Ditentukan Sore Ini
Iptu Angga. (Foto: Putra Ramadhani)
BOGOR - Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus kecelakaan beruntun di Jalur Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Sopir truk boks masih dalam proses pemeriksaan.

"Sopir truk ada di kantor masih dalam pemeriksaan," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Iptu Angga Nugraha kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).

Status hukum sopir truk tersebut diperkirakan baru ditentukan sore nanti. Pihaknya masih harus menunggu hasil penguji Dishub dan lainnya.

"Hasilnya mungkin sore nanti. Saat ini masih sebagai terperiksa," jelasnya.

Ke depan, tambah Angga, polisi bersama pihak lainnya berencana menambah rambu lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan. Diharapkan pengendara dapat lebih waspada ketika melintas di Jalur Puncak.

"Evaluasinya ya nanti dibuat turunan panjang, dibuat gigi rendah. Terus konsentrasi saat mengemudi, fokus," tutupnya.

Diketahui, kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 terjadi di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada Selasa 23 Januari 2024. Kecelakaan ini disebabkan oleh rem blong truk yang mengangkut air mineral dan menyebabkan 17 orang mengalami luka-luka.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
