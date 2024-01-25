Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah SMP Kepergok Cabuli Anak TK di Pinggir Kali Cipinang, Aksinya Direkam Warga

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |12:14 WIB
Bocah SMP Kepergok Cabuli Anak TK di Pinggir Kali Cipinang, Aksinya Direkam Warga
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang siswa SMP kepergok warga sedang mencabuli anak perempuan berusia Taman Kanak-Kanak di pinggir Kali Cipinang Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku tetap melanjutkan aksinya meski sudah diteriaki warga bahkan direkam untuk barang bukti.

Ketua RT 06/RW 03 Ciracas, Sumarno menyampaikan berdasarkan laporan warga yang menyaksikan aksi tidak senonoh tersebut, kejadian terjadi pada Selasa 23 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB. Tapi malamnya warga baru melaporkan kepadanya.

"Jadi semalam langsung saya tindaklanjuti, kesepakatan dari pengurus RT disini, kita sepakat untuk menyelesaikan ini melalui proses hukum. Baik pelaku maupun korban langsung diantarkan ke Polres Metro Jakarta Timur," ujar Sumarno, Rabu (24/1/2024).

