HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbas Proyek Jembatan Simpang Mampang Depok, Polisi Berlakukan Buka Tutup Jalan Raya Sawangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |13:40 WIB
Imbas Proyek Jembatan Simpang Mampang Depok, Polisi Berlakukan Buka Tutup Jalan Raya Sawangan
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Satlantas Polres Metro Depok memberlakukan buka-tutup Jalan Raya Sawangan imbas adanya pengecoran jalan dan jembatan Simpang Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok mulai 26-30 Januari 2024.

"Pemberlakukan buka-tutup Jalan Raya Sawangan dikarenakan adanya pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan Simpang Mampang," tulis laman Instagram @lantasrestrodepok dikutip, Kamis (25/1/2024).

Adapun rekayasa lalin yang diberlakukan yakni buka tutup, arus lalin dari arah Timur atau Jalan Raya Margonda dan arah Barat dari arah Sawangan.

"Dihimbau masyarakat dapat menghindari Simpang Mampang atau menggunakan jalan alternatif lalin untuk menghindari kemacetan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," ungkapnya.

(Awaludin)

      
