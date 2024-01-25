Tragis! Marketing Properti Ditemukan Tewas di Kontrakan Tangsel

TANGERANG SELATAN - Seorang pria berinisial F ditemukan sudah menjadi mayat di dalam kontrakannya di Kampung Sukamulya, RT03 RW07, Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (25/1/2024).

Salah satu tetangga, S, menyebut jika terakhir kali korban sempat keluar kontrakan tadi malam. Lalu, pagi tadi saat hendak mengambil air, S tak sengaja melihat dari celah pintu yang terbuka jika korban dalam posisi tertelungkup tak seperti biasa.

Kejadian itu lantas dilaporkan tetangga kontrakan ke pengurus lingkungan setempat sekira pukul 10.30 WIB. Tak beberapa lama kemudian, pihak kepolisian tiba di lokasi guna melakukan pengecekan.

"Tadi saya dikabarin sama warga sekitar jam 10.30, saya langsung cek, terus hubungi pihak kepolisian," ujar Ketua RT03, Hendra.

Korban disebut berusia 36 tahun. Sudah lebih dari 1 tahun ini pria asal Depok itu mengontrak di sana. Dari keterangan beberapa rekannya yang datang, F berstatus sebagai pegawai marketing salah satu properti.

"Dia pekerja dari salah satu perusahaan swasta," ujar Hendra.

Jasad korban sendiri telah dibawa petugas ke Rumah Sakit Fatmawati siang tadi. Kini, di depan kontrakan telah terpasang garis polisi. Belum diketahui penyebab meninggalnya pegawai marketing itu.

(Arief Setyadi )