Bangunan Mess 2 Lantai di Ciputat Ludes Terbakar, Puluhan Pekerja Merana

TANGSEL - Bangunan 2 lantai yang dijadikan mess para pekerja proyek perumahan di Serua, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), ludes terbakar, Kamis (25/1/2024).

Kebakaran terjadi sekira pukul 14.30 WIB. Api dengan cepat membakar habis seluruh isi bangunan semi permanen itu. Petugas mengerahkan 3 unit mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) ke lokasi.

"Yang terbakar ini bedeng tempat tinggal pekerja proyek, ada 2 lantai. Kita kerahkan 3 unit," kata Komandan Regu (Danru) Peleton Bravo Damkar dan Penyelamatan Kota Tangsel, Angga.

Hingga sekira pukul 15.30 WIB para petugas masih bersiaga di lokasi guna pendinginan. Letak mess yang terbakar itu berada di sebuah tanah lapang, persis di sisi proyek perumahan tersebut.

Dari hasil pengecekan sementara, api diduga berasal dari korsleting arus listrik. Api kian membesar setelah terjadi ledakan dari tabung berisi freon.

"Dari korsleting listrik, lalu menyambar tabung freon," jelasnya.

Akibat kebakaran itu, seluruh barang milik pekerja ludes tak bersisa. total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp30 juta. Bahkan, kobaran api sempat melebar hingga membakar 5 unggas peliharaam warga.

"Kerugian ditaksir Rp30 jutaan," ucapnya.