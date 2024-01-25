Penemuan Bayi Perempuan Dalam Plastik Gegerkan Warga Bogor

BOGOR - Warga Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan temuan bayi perempuan. Bayi mungil tersebut ditemukan terbungkus plastik kresek.

"Iya, (bayi) ditemukan di bungkus kresek hitam. Jenis kelamin perempuan" kata Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudin dikonfirmasi, Kamis (25/1/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 02.00 WIB pada Rabu 24 Januari 2024. Berawal ketika sekuriti perumahan melaporkan adanya temuan bayi yang masih hidup lengkap dengan ari-arinya.

"Posisinya di kebun-kebun," ujarnya.

Selanjutnya, polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian. Bayi tersebut pun dibawa ke Puskesmas terdekat.