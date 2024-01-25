Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bakal Diperiksa Polisi, Aiman Tegaskan Kasusnya Tak Ada Unsur Pidana

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:59 WIB
Bakal Diperiksa Polisi, Aiman Tegaskan Kasusnya Tak Ada Unsur Pidana
Aiman Witjaksono (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono pada Jumat 26 Januari 2024 besok.

Merespons hal itu, Aiman menegaskan, kasus yang tengah di alaminya tidak terdapat unsur pidana. Sebab, ia mengatakan, hal yang ia sampaikan juga diungkap di sejumlah media nasional.

“Terkait kasus yang menimpa saya, saya merasa sampai hari ini merasa bahwa ini sama sekali tidak ada unsur pidananya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu juga disampaikan oleh media massa nasional,” kata Aiman di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Aiman juga mempertanyakan apa yang disampaikan oleh sejumlah media sosial terkait pernyataannya itu. Sebab, ia menuturkan saat ini dirinya disangkakan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 terkait peraturan hukum pidana atau menyampaikan informasi kebohongan.

“Apakah media-media nasional tersebut? Saya sebut salah satunya Media Indonesia pada 10 dan 11 November 2023 dan 18 November 2023. Dan Majalah Tempo 4 Desember 2023, Podcast Tempo Bocor Alus 2 Desember 2023,” ujarnya.

“Persis, infomasi yang saya sampaikan bahkan mereka lebih detil dari informasi yang saya sampaikan. Sebut nama bahkan, sebut pangkat bahkan jenderal, dan sebagainya. Apakah mereka menyampaikan informasi kebohongan? jawaban pasti tidak. Lalu kenapa saya dipidana? itu pertanyaan besar,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Aiman Witjaksono dilaporkan aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi yang terdiri dari garda pemilu damai, juga front pemuda jaga pemilu dan juga barisan mahasiswa Jakarta. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178800/lisa_mariana-fiXl_large.jpg
Lisa Mariana Bakal Hadiri Pemeriksaan di Bareskrim Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178764/lisa_mariana-Otf7_large.jpg
Besok, Lisa Mariana Diperiksa Bareskrim Polri Sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177916/lisa_mariana-rNyJ_large.jpg
Ngaku Sakit, Lisa Mariana Absen Pemeriksaan di Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177004/ahmad_dhani-p05D_large.jpg
Bikin Susah, Ahmad Dhani Dilaporkan Balik Lita Gading ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176805/silfester_matutina-m6p8_large.jpg
Komjak Minta Kejaksaan Segera Eksekusi Silfester Matutina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176801/eks_menkumham-9BwU_large.jpg
Dibongkar Eks Menkumham, Silfester Matutina Ternyata Tak Pernah Minta Maaf ke JK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement