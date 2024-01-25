Pelaku Pembakaran Masjid di Sunter Jaya Ditangkap!

JAKARTA - Viral video rekaman kamera pengintai (CCTV) seorang pria menyiram bensin dalam sebuah masjid dan kemudian melakukan pembakaran dengan menyalakan api.

Diketahui, masjid yang terbakar yakni Masjid Al Falah Sunter Jaya. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 24 Januari 2024 sekitar Pukul 19.00 WIB.

Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Nazirwan ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersebut dan sudah melakukan pengamanan terhadap pelaku.

"Sudah kita tangani," ujar Nazirwan, Kamis (25/1/2024).

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok Iptu Idris mengatakan, bahwa pelaku yang diamankan sedang dalam proses pemeriksaan. Meskipun demikian, ia belum bisa menjelaskan perihal kronologi dan motif pelaku melakukan aksi pembakaran tersebut.