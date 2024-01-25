Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Tabrak Tembok Rumah di Ciampea Bogor

BOGOR - Pengendara motor meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Jalan Alternatif Cinangneng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Jasad korban sudah dibawa ke rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Iptu Angga Nugraha mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 11.47 WIB siang tadi. Awalnya, korban yang berinisial AS (22) sedang mengendarai motor melaju dari arah Bojong Jengkol menuju Cinangneng.

"Di TKP saat mendahului dari sebelah kiri menyerempet body kiri kendaraan minibus identitas tidak diketahui (melanjutkan perjalanan)," kata Angga dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).

Usai menyerempet minibus tersebut, motor korban oleng sehingga menabrak tembok rumah. Dalam kecelakaan ini, korban meninggal dunia.