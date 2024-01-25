Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Nyalip, Pemotor Tewas Tabrak Tembok Rumah di Ciampea Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:23 WIB
Gagal <i>Nyalip</i>, Pemotor Tewas Tabrak Tembok Rumah di Ciampea Bogor
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

BOGOR - Pengendara motor meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Jalan Alternatif Cinangneng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Jasad korban sudah dibawa ke rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Iptu Angga Nugraha mengatakan, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 11.47 WIB siang tadi. Awalnya, korban yang berinisial AS (22) sedang mengendarai motor melaju dari arah Bojong Jengkol menuju Cinangneng.

"Di TKP saat mendahului dari sebelah kiri menyerempet body kiri kendaraan minibus identitas tidak diketahui (melanjutkan perjalanan)," kata Angga dalam keterangannya, Kamis (25/1/2024).

Usai menyerempet minibus tersebut, motor korban oleng sehingga menabrak tembok rumah. Dalam kecelakaan ini, korban meninggal dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689//odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181557//odgj_tabrakkan_diri_ke_mobil_di_tanah_abang-LWdw_large.jpg
Heboh! Pria Diduga ODGJ Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802//kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862//kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179771//kecelakaan-x7gh_large.jpg
Tragis! Lansia di Cakung Ditabrak Motor dan Mobil hingga Tewas di Cakung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179693//korban_tewas_kecelakaan_motor_di_depok-6XUt_large.jpg
Motor Terseret 15 Meter, Pengendara Tewas Usai Tabrak Separator di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement