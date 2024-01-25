Permukiman Penduduk di Belakang SDN Pocin 1 Depok Terbakar, Sejumlah Mobil Pemadam Dikerahkan

DEPOK - Sebuah rumah tinggal di Gang Lengkeng, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok atau belakang SD Negeri Pondok Cina (Pocin) 1 terbakar pada Kamis (25/1/2024) malam.

Dalam video amatir yang diterima MNC Portal Indonesia terlihat api menyala merah melahap bangunan rumah. Sementara itu, Kasi Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati membenarkan insiden kebakaran tersebut.

"Betul, sedang proses pemadaman," kata Tessy saat dikonfirmasi.

Tessy menyebut sementara sebanyak tiga unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Ia menyebut damkar terkendala sumber air dan meminta bantuan dari hunian apartemen terdekat.

"Sementara unit yang dikerahkan 3 dari Pos Merdeka, Pos Wali menyusul dari UPT Cipayung terkendala sumber air yang jauh. kami meminta pihak apartemen avencio untuk membantu hidrantnya untuk sumber air," pungkasnya.

(Awaludin)