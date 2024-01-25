Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
MEGAPOLITAN

Soal Transaksi Mencurigakan Pemilu 2024, PPATK Harus Kuat

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |22:12 WIB
Soal Transaksi Mencurigakan Pemilu 2024, PPATK Harus Kuat
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan transaksi yang mencurigakan selama Pemilu 2024.

Terkait hal tersebut sejumlah mahasiswa dari Barisan Mahasiswa Indonesia (BIMA Indonesia) mendukung kepada Kepala Pusat PPATK Ivan Yustiavandana. Untuk itu, pihaknya mendorong agar PPATK tak boleh dilemahkan.

“Dukungan mahasiswa terhadap PPATK untuk terus mengawal dan memberantas dan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan selama pemilu berlangsung,” ujar Koordinator BIMA Indonesia, Riyadi, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Riyadi menambahkan, bahwa penting bagi semua pihak untuk mendukung langkah-langkah dan ketegasan PPATK dalam mengungkap dugaan transaksi yang mencurigakan tersebut. Salah satunya dengan memberikan dukungan sepenuhnya.

“Jika ada lembaga yang konsisten untuk tetap berdiri sebagai penyelamat bangsa maka harus didukung penuh oleh seluruh elemen,” ujarnya.

Temuan transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh PPATK merupakan tindakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Ia melihat hal ini juga sebagai bentuk kejahatan terkait dengan pencucian uang, yang berpotensi menyebabkan kemiskinan di kalangan masyarakat.

