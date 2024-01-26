Roy Suryo Kembali Bicara Alat Pembisik Canggih: Cukup Dikalungkan di Leher

JAKARTA - Pengamat multimedia dan telematika, Roy Suryo, menjelaskan secara rinci sejumlah alat canggih yang bisa dibeli untuk melakukan feeding alias pembisikan dari tempat berbeda.

Roy Suryo mengatakan, tidak ada yang salah jika ada yang beranggapan terdapat alat untuk menyalurkan suara secara tidak langsung, melainkan melalui tulang atau kulit. Alat tersebut, kata dia, sangat dimungkinkan ada.

"Kalau selama ini banyak analis yang menulis soal adanya bone conducted speaker alias speaker yang sistem bekerja mengalirkan suaranya tidak secara langsung ke telinga namun hanya melalui konduksi atau ditempel di kulit atau merambat melalui tulang manusia, hal tersebut tidak salah," kata Roy Suryo seperti dikutip, Jumat (26/1/2024).

Ada speaker yang memiliki membran sangat tipis, sehingga Roy mengatakan, alat tersebut bisa diselundupkan ke dalam lipatan kerah jaket dan kemudian dijahit agar tidak terlihat.

"Karena alat yang sebenarnya headset/headphone alias speaker ini cara memakainya tidak perlu ditempel di telinga manusia, namun cukup dikalungkan di leher. Mirip-mirip kalung hewan peliharaan," ucapnya.

Dan suaranya, kata Roy Suryo, cukup untuk terdengar di telinga meski tidak keras untuk bocor sampai microphone yang ada didekatnya.

Ia mengatakan, alat tersebut biasa digunakan saat berolahraga atau aktivitas dinamis yang memerlukan gerakan lebih fleksibel dari kepala. Namun bukan tidak mungkin untuk dipakai dalam aktivitas lain.

"Contohnya adalah yang mau digunakan untuk feeding instruksi jawaban-jawaban pertanyaan tertentu namun tidak ingin kelihatan kalau menggunakan headset tersebut. Apalagi kalau alat ini disembunyikan di bawah kerah jaket yang sengaja dipakai dengan posisi kaku alias tegak berdiri seperti Peneng atau kalung hewan piaraan tersebut," tuturnya.

Menurut dia, alat tersebut menggunakan sistem wireless karenanya ada unit kotak receiver yang juga harus dipasang di badan.

"Kalau mau tidak tampak juga bisa disembunyikan alias dikamuflase ke dalam sebuah bantal kesehatan atau istilahnya Pampers 5.0, sehingga aman kalau ditanya-tanya petugas apalagi orang awam yang tidak tahu teknis," tutur Roy Suryo.