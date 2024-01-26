Ganjar Tak Tahu Jokowi Akan Bertemu Megawati

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo buka suara soal kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang minta bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ganjar mengungkapkan dari yang dia tau, Jokowi akan langsung mengontak Megawati bila ingin bertemu. Dia mengungkapkan tidak mengetahui betul, Jokowi akan bertemu Megawati. Sebab, kabar itu diketahuinya dari media massa.

“Banyak orang juga tanya ke saya. Saya tahunya dari media. Soalnya kemarin, Bu Mega ketemu saya di Bandung, tidak cerita. Ulang tahun partai juga tidak cerita, saya ketemu orang-orang di Istana yang biasanya kontak saya juga tidak. Mungkin Ibu Mega tidak mau ganggu saya, karena lagi kampanye,” jelas Ganjar dalam wawancara ekslusif dengan Pemimpin Redaksi TVOne, Karni Ilyas, Kamis (25/1/2024).

Lebih lanjut, Ganjar menyebut, bahwa Megawati tidak menyinggung ketidakhadiran Jokowi pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI Perjuangan, pada 10 Januari lalu. Jokowi juga tidak memberikan ucapan selamat dan karangan bunga.

Jokowi berada di Filipina saat HUT ke-51 PDI Perjuangan. Soal karangan bunga, Ganjar menduga Jokowi lupa mengirimnya.

Pasalnya, saat Megawati berulang tahun ke-77, Jokowi mengirimkan karangan bunga.