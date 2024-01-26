Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diskusi Antar Relawan Ganjar-Mahfud Terkait Potensi Kecurangan dan Intimidasi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |01:43 WIB
Diskusi Antar Relawan Ganjar-Mahfud Terkait Potensi Kecurangan dan Intimidasi
Relawan Ganjar-Mahfud diskusi terkait potensi kecurangan dan intimidasi (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang tergabung dalam berbagai simpul Relawan mengikuti kegiatan diskusi untuk mempersiapkan diri jelang mendekati hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

Diskusi Publik Konsolidasi Pemenangan Ganjar Mahfud tersebut mengangkat tema 'Menang Tanpa Curang, Strategi Mewujudkan Pemilu Damai, Luber, Jurdil' yang diadakan DPC Poros Ganjar Jakarta Utara di Kelapa Gading, pada Kamis (25/1/2024).

Ketua Panitia Diskusi, Herman Halim menjelaskan pihaknya mengadakan kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah simpul Relawan Ganjar Pranowo serta Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud.

"Kegiatan ini kita lakukan untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini," ujar Herman.

Dengan semakin solidnya pergerakan relawan dan TPN dalam satu barisan untuk turun bergerak ke rakyat, ia meyakini kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bukanlah hal yang mustahil.

"Tujuan kami mengadakan diskusi ini juga adalah agar semua memiliki perjuangan yang sama dalam memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud agar mereka dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," jelas Herman.

Ia berharap agar Pemilu 2024 dilakukan secara jujur adil dan transparan. Pasalnya ia menerima berbagai bentuk laporkan adanya indikasi kecurangan dan ketidaknetralan yang perlu diwaspadai para relawan.

"Memang ada indikasi keadaan itu (kecurangan), jadi untuk itu narasumber juga akan memberikan edukasi agar mereka mengetahui dan waspada," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement