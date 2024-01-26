Diskusi Antar Relawan Ganjar-Mahfud Terkait Potensi Kecurangan dan Intimidasi

JAKARTA - Sejumlah pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang tergabung dalam berbagai simpul Relawan mengikuti kegiatan diskusi untuk mempersiapkan diri jelang mendekati hari pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

Diskusi Publik Konsolidasi Pemenangan Ganjar Mahfud tersebut mengangkat tema 'Menang Tanpa Curang, Strategi Mewujudkan Pemilu Damai, Luber, Jurdil' yang diadakan DPC Poros Ganjar Jakarta Utara di Kelapa Gading, pada Kamis (25/1/2024).

Ketua Panitia Diskusi, Herman Halim menjelaskan pihaknya mengadakan kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah simpul Relawan Ganjar Pranowo serta Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud.

"Kegiatan ini kita lakukan untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ini," ujar Herman.

Dengan semakin solidnya pergerakan relawan dan TPN dalam satu barisan untuk turun bergerak ke rakyat, ia meyakini kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bukanlah hal yang mustahil.

"Tujuan kami mengadakan diskusi ini juga adalah agar semua memiliki perjuangan yang sama dalam memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud agar mereka dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," jelas Herman.

Ia berharap agar Pemilu 2024 dilakukan secara jujur adil dan transparan. Pasalnya ia menerima berbagai bentuk laporkan adanya indikasi kecurangan dan ketidaknetralan yang perlu diwaspadai para relawan.

"Memang ada indikasi keadaan itu (kecurangan), jadi untuk itu narasumber juga akan memberikan edukasi agar mereka mengetahui dan waspada," lanjutnya.