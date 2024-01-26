Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tidak Ada yang Bisa Mendikte Mahfud MD!

Giffar Rivana , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |01:51 WIB
Tidak Ada yang Bisa Mendikte Mahfud MD!
Mahfud MD (Foto: Istimewa)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan dirinya tidak bisa didikte pihak manapun saat menjabat wakil presiden RI mendampingi Ganjar Pranowo.

Mahfud mendapatkan pertanyaan dari seorang pemuda Lampung bernama Roma. Roma bertanya apakah Mahfud akan punya sikap yang jelas dan tidak didikte siapapun saat menjadi wapres.

Menjawab pertanyaan itu, Mahfud menegaskan bahwa sikapnya tidak akan bisa didikte siapapun. Mahfud sebagai pendekar hukum menyatakan sikap tegak lurus menegakkan konstitusi.

“Jadi, apapun prosedurnya, kalau prinsipnya sudah sama untuk menegakkan konstitusi, tidak ada yang bisa mendikte Mahfud MD,” kata Mahfud dalam acara ‘Tabrak Prof!’ di Bento Kopi Lampung, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (25/1/2024).

Mahfud pun bercerita tentang kesepakatannya bersama partai-partai pengusung ketika hendak dipilih menjadi cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo.

Dalam ceritanya, Mahfud dan seluruh partai pengusung bersepakat untuk tidak saling menugaskan. Kesepakatan yang dibangun adalah menegakkan hukum dan konstitusi sesuai proporsinya masing-masing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
